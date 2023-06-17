Госдолг США впервые превысил $32 трлн

Государственный долг США впервые превысил $32 трлн, согласно данным Министерства финансов США.



В обнародованных в пятницу данных по состоянию на 16 июня в графе «Совокупный государственный долг» обозначена сумма в $32,04 трлн. Это рекордный показатель.

В январе госдолг США превысил законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США, после чего Минфин задействовал чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.

1 июня палата представителей Конгресса приняла законопроект о повышении потолка государственного долга.



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Маргарита Головатенко