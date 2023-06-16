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КАМАЗ откроет два новых сервисных центра в Донецке и Мариуполе

19:57, 16.06.2023
КАМАЗ откроет два новых сервисных центра в Донецке и Мариуполе
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

КАМАЗ планирует открыть два новых сервисных центра по ремонту и обслуживанию автомобилей своего производства на территории Донецка и Мариуполя. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Соглашение подписали врио главы ДНР Денис Пушилин и генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин. Договорились об открытии двух сервисных центров в Донецке и Мариуполе. Они будут заниматься ремонтом и обслуживанием техники, которая работает в регионе, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Сроки открытия не оговорены, однако, ожидается, что центры появятся в этом году.

Напомним, Сергей Когонин сообщил, что локализация грузовиков флагманского последнего поколения (К5) КАМАЗа замедляется: предприятие отмечает прецеденты некачественной работы отдельных поставщиков по замещению иностранных комплектующих.

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Елизавета Пуншева
ПромышленностьМашиностроениеОбщество Татарстан

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