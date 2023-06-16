Андрей Костин рассказал, как банки легко смогут отказаться от SWIFT

Россия сможет без проблем отказаться от SWIFT, если удастся создать общий закрытый протокол для систем по передаче финансовых сообщений, которые есть у разных стран. Такое мнение выразил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на сессии ПМЭФ-2023 «Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх».

— У каждого есть система по передаче финансовых сообщений — и у китайцев есть, и у индусов, и у иранцев. Но чтобы они заработали все вместе, надо один протокол, чтобы они могли взаимодействовать и работать. Тогда мы легко откажемся от SWIFT, — сказал он.



По его словам созданию новой эффективной системы международных расчетов мешает несколько факторов. Главным из них он назвал санкционные опасения дружественных стран и партнеров России, поскольку США и ЕС в любой момент готовы оказать на них давление.



— Америку боятся, но не любят. Сотни стран сегодня втайне, в душе любят нас и поддерживают. Но нам нужно разработать действительно правильные системы, которые позволили бы сегодня избегать сегодня каких-то прямых столкновений этих стран в том числе с европейскими и американскими властями», — заявил Андрей Костин.

Он считает, что новая система международных расчетов поможет отечественной экономике функционировать стабильно и страна сможет «сделать этот «бросок» Запада на Восток и на Юг».



В марте 2023 года министр финансов России Антон Силуанов заверил, что отключение страны от международных систем SWIFT, Mastercard и Visa не повлияло на стабильность внутренних переводов. В государстве действует собственная система передачи финансовых сообщений, созданная ЦБ.



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Татьяна Демина