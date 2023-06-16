Новости экономики

01:03 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Андрей Костин рассказал, как банки легко смогут отказаться от SWIFT

23:33, 16.06.2023
Андрей Костин рассказал, как банки легко смогут отказаться от SWIFT
Фото: kremlin.ru (архив)

Россия сможет без проблем отказаться от SWIFT, если удастся создать общий закрытый протокол для систем по передаче финансовых сообщений, которые есть у разных стран. Такое мнение выразил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на сессии ПМЭФ-2023 «Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх».

— У каждого есть система по передаче финансовых сообщений — и у китайцев есть, и у индусов, и у иранцев. Но чтобы они заработали все вместе, надо один протокол, чтобы они могли взаимодействовать и работать. Тогда мы легко откажемся от SWIFT, — сказал он.

По его словам созданию новой эффективной системы международных расчетов мешает несколько факторов. Главным из них он назвал санкционные опасения дружественных стран и партнеров России, поскольку США и ЕС в любой момент готовы оказать на них давление.

— Америку боятся, но не любят. Сотни стран сегодня втайне, в душе любят нас и поддерживают. Но нам нужно разработать действительно правильные системы, которые позволили бы сегодня избегать сегодня каких-то прямых столкновений этих стран в том числе с европейскими и американскими властями», — заявил Андрей Костин.

Он считает, что новая система международных расчетов поможет отечественной экономике функционировать стабильно и страна сможет «сделать этот «бросок» Запада на Восток и на Юг».

В марте 2023 года министр финансов России Антон Силуанов заверил, что отключение страны от международных систем SWIFT, Mastercard и Visa не повлияло на стабильность внутренних переводов. В государстве действует собственная система передачи финансовых сообщений, созданная ЦБ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ЭкономикаБанки

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок