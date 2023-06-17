Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов
В субботу, 17 июня, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +27°С.
Синоптики прогнозируют северный, северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике вновь установится прохладная погода. В начале следующей недели ожидается от +16 до +21 градуса.
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