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Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники

12:49, 16.06.2023
Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Элемент». Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Соглашение Татарстана и компании «Элемент» касается общей работы в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники. В его подписании принял участие раис республики Рустам Минниханов.

Напомним, в рамках ПМЭФ Татарстан подписал соглашения и с другими компаниями. Например, с российской компанией «1С» о сотрудничестве в сфере информационных технологий, с Российским экологическим оператором о совместном запуске и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации ТКО и так далее.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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