Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники
На Петербургском международном экономическом форуме правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Элемент». Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.
Соглашение Татарстана и компании «Элемент» касается общей работы в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники. В его подписании принял участие раис республики Рустам Минниханов.
Напомним, в рамках ПМЭФ Татарстан подписал соглашения и с другими компаниями. Например, с российской компанией «1С» о сотрудничестве в сфере информационных технологий, с Российским экологическим оператором о совместном запуске и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации ТКО и так далее.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым