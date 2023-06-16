Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «1С»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Правительство Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме подписало соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с российской компанией «1С». Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Соглашение Татарстана и «1С» направлено на обмен опытом, знаниями и технологиями, стандартизацию и оптимизацию процессов в государственных учреждениях и так далее. В его подписании принял участие раис республики Рустам Минниханов.

На Петербургском международном экономическом форуме Татарстан подписал уже несколько соглашений. Например, с ППК «Российский экологический оператор» о совместном запуске и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации ТКО, с главой Тывы и так далее.

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Татьяна Демина