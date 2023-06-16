«Эксперт РА»: инфляция в России к концу года будет чуть ниже 6%

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В России не ожидается существенного ускорения годовой инфляции во втором полугодии, поэтому к концу года она будет находиться немного ниже 6%, рассказала гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.



По ее словам, в 2023 году инфляция ожидается ниже 6%, возможно, 5,5%. Однако в первом полугодии 2024 года эксперт ожидает возвращения инфляции к цели в 4%, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин считает, что годовая инфляция в России составит 5%. В мае 2023 года в России годовая инфляция ускорилась до 2,51% с 2,31% в апреле. В месячном выражении потребительские цены возросли на 0,31%, следует из данных Росстата.

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Маргарита Головатенко