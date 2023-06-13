Владимир Путин ожидает, что годовая инфляция в России составит 5%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Годовая инфляция в России составит 5%, считает президент страны Владимир Путин.

— Это хорошо, слишком низкая инфляция — не очень большой подарок, а вот это будет нормально. Но у них-то (в Европе, — прим. ред.) там 7% с лишним — 7,5%, — цитирует его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Путин также добавил, что в южной Европе показатели безработицы «запредельные, а в России минимальные».

В мае 2023 года в России годовая инфляция ускорилась до 2,51% с 2,31% в апреле. В месячном выражении потребительские цены возросли на 0,31%, следует из данных Росстата.

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Елизавета Пуншева