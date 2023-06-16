Герман Греф: «Построение бренда требует постоянного фокуса, нужно уделять этому больше внимания»

Глава Сбербанка Герман Греф рассказала в рамках Петербургского международного экономического форума о том, как построить в России сильные национальные бренды. Для этого «нужно три вещи поставить базовой задачей, без решения которых никуда не двинуться».

— Это системное образование, бренд-ориентированная корпоративная культура и осознание бренда как актива, который обеспечивает возврат инвестиций, — отметил Греф.

Греф пояснил, почему в России мало локальных по-настоящему сильных брендов.

— Мы пришли к тому, что первая причина — это отношение к политике брендов в системе образования. Если посмотреть, что изучают на спецпрограммах MBA, то у нас, к сожалению, в разы меньше уделяется этому внимания, чем в других странах. Кроме того, построение бренда требует постоянного фокуса, нужно уделять этому больше внимания, — подчеркнул глава Сбербанка.