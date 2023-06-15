Врач рассказал, что избыток жидкости в организме опаснее дефицита

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о том, к чему может привести чрезмерное употребление воды, передает «РИА Новости». По словам доктора, нужно употреблять столько жидкости, сколько организму хочется.

Не стоит заставлять себя насильно пить определенное количество воды.

— Нужно учитывать и то, насколько в помещении или на улице жарко, занимались ли вы спортом или другими физическими нагрузками, каким был ваш рацион. Есть еще и состояния, при которых организму требуется больше воды: лихорадка, диарея, рвота и другие, — рассказал Поздняков.

По мнению врача, избыток жидкости в организме опаснее дефицита.

— В плазме электролитов, прежде всего натрия, становится меньше нормы. В клетках их становится больше, и, по физическому закону осмоса, жидкость начинает в избыточном количестве поступать в клетки. Это вызывает их отек и набухание, — отметил врач.

По словам доктора, злоупотребление жидкостью может привести к отеку и набуханию головного мозга.

В жаркую погоду следует воздержаться от употребления алкоголя и напитков, содержащих большое количество сахара и кофеина. Об этом рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

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Илина Хакимова