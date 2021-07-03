В ВОЗ рассказали, что не стоит пить в жару

Фото: Максим Платонов (архив)

В жаркую погоду следует воздержаться от употребления алкоголя и напитков, содержащих большое количество сахара и кофеина. Об этом рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

«И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Язаревич рекомендовал избегать жары и находиться в прохладных местах. Не менее важно употреблять достаточное количество жидкости. «И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу», — заявил представитель ВОЗ.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Вместо кваса, чая, кофе, сладких газированных напитков пейте больше чистой негазированной воды. Носите ее с собой везде, порекомендовала на этой неделе главный специалист по общеврачебной практике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова. Она настоятельно рекомендует избегать употребления алкоголя в любом виде и количестве. Пить воды стоит больше, чем обычно, считает врач.

Татьяна Демина