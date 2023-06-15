Татарстан вошел в число регионов с наименьшим количеством зрелых предпритий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года Татарстан вошел в число регионов с наименьшим количеством предприятий, работающих на рынке свыше пяти лет. В республике доля такого бизнеса составляет 50,6%, сообщает FinExpertiza.

Также в ТОП-5 по этому критерию вошли Ингушетия (43,8%), Чечня (46,2%), Бурятия (47,4%) и Москва (49,8%).

Больше всего организаций старше пяти лет зарегистрировано в Коми (73,2%), Калининградской области (72,9%), Архангельской области (71,4%), Волгоградской области (70,9%) и Владимирской области (70,9%).

Отмечается, что в 2022 году доля зрелых предприятий достигла максимального за последние шесть лет уровня в 58,6%. В то же время доля более молодых компаний опустилась до минимальных 41,4%.

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Елизавета Пуншева