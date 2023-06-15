Волго-Вятский банк Сбербанка заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Башкирией и «Ирбис-РБ»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым и топливной компанией «Ирбис-РБ» в лице Романа Фатыхова.

Документ предполагает долгосрочное сотрудничество в рамках инвестиционных проектов по строительству объектов придорожного сервиса и городских комплексов, включающих автомобильные заправочные станции на территории республики, при помощи продуктов и услуг, предоставленных Сбербанком. В течение ближайших 5 лет планируется построить более 10 автозаправочных комплексов.

Компания «Ирбис-РБ» относится к группе компаний «Транзит Сити», которая является клиентом Волго-Вятского банка уже более 25 лет. В сотрудничестве с банком на территории регионов России реализуются проекты по строительству сети автозаправочных комплексов. Разработку проектов на территории Башкортостана «Ирбис-РБ» начал в 2021 году.

— Волго-Вятский банк Сбербанка заинтересован в совместной работе над инвестиционными проектами, которые положительно сказываются на социально-экономическом развитии регионов. Подписанное соглашение направлено на реализацию проектов, представляющих для Башкирии общественно-полезное значение, путем применения механизмов поддержки банка. Данные проекты позволят не только улучшить качество сервиса в сегменте, но и повысить конкурентоспособность региона. Выражаю искреннее признание за доверие к нашим решениям и надеюсь на плодотворное сотрудничество, — рассказал Петр Колтыпин.

В свою очередь Назаров заявил, что развитие объектов придорожного сервиса дает импульс сразу нескольким сегментам экономики и повышает имидж региона. Фатыхов также прокомментировал данное событие, отметив, что совместными усилиями стороны смогут добиться синергетического эффекта и развить эффективный придорожный сервис.

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