Татарстан обсудил сотрудничество с председателями правления банков «Россия» и МКБ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с председателями правления АО «АБ «Россия» Михаилом Клишиным и Московского кредитного банка (МКБ) Николаем Каторжновым.



Рустам Минниханов отметил, что созданная банком «Россия» региональная сеть позволяет оказывать широкий спектр финансовых услуг. В республике сегодня действует один филиал. Банк активно работает с целым рядом промышленных предприятий республики. Банк «Россия» подписал соглашение с ПАО «КАМАЗ».

Татарстан и МКБ подписали соглашение о сотрудничестве, включающее ряд направлений для совместной работы. Это реализация проектов в сфере государственно-частного партнерства, развитие малого и среднего предпринимательства, предоставление выгодных продуктов и сервисов для физических лиц. Один из ключевых пунктов — сотрудничество в области партнерского банкинга.

— Это позволит обеспечить новыми финансовыми инструментами как бизнес, так и население, — отметил раис региона.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

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Маргарита Головатенко