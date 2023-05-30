«За волю к победе»: Рустам Минниханов встретился с хоккеистами «Ак Барса»

12:47, 30.05.2023 44
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С игроками и тренерами хоккейного клуба «Ак Барс» встретился сегодня раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча состоялась в казанском Кремле и приурочена к итогам сезона 2022/2023 годов Континентальной хоккейной лиги. Рустам Минниханов поблагодарил команду за огромный труд, за достигнутые успехи и волю к победе. Он поздравил всех с серебряными наградами Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России по хоккею сезона 2022/2023 годов.


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