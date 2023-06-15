СИБУР в 2022 году увеличил выручку на 13%, EBITDA — на 5,4%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

СИБУР в 2022 году увеличил выручку на 13% по сравнению с 2021 годом, показатель EBITDA вырос на 5,4%, сказано в краткой версии отчета компании.



Капитальные расходы снизились на 4,2%, операционные — выросли на 22,4%. Объем продаж в 2022 году составил более 7,3 млн тонн нефтехимии, 2,25 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 0,63 млн тонн нафты. Компания переработала 20,338 млрд куб. м попутного нефтяного газа (ПНГ). Компания увеличила выпуск полиэтилена на 30% к 2021 году, полипропилена — на 4%, эластомеров — на 83%, пластиков и продуктов органического синтеза — на 45%.

Основным вызовом минувшего года стало сокращение возможностей экспорта продукции и нарушение логистических цепочек. Несмотря на определенные сложности с логистическими операциями, компания смогла обеспечить полную загрузку производственных мощностей.

Кроме России, Таможенного союза и СНГ (70%), ключевым рынком во втором полугодии 2022-го стали страны Азии (14%), а еще Турция (6%). Объем экспорта по новым направлениям вырос более чем в два раза, таких показателей удалось достичь за счет развития альтернативных маршрутов и работы с новыми поставщиками.



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Маргарита Головатенко