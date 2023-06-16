На ремонт дорог в Буинском районе Татарстана потратят почти 23 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком Буинского района Татарстана выделит 22,7 млн рублей на ремонт дорог в сельских поселениях. Как выяснило «Реальное время», работу нужно провести в 18 поселениях.

Ремонт дорог ждет Аксунское, Альшеевское, Чувашско-Кищаковское, Кошки-Теняковское, Мокросавалеевское, Нижненаратбашское, Бик-Утеевское, Большефроловское, Кайбицкое, Киятское, Малобуинковское, Новочечкабское, Альшиховское, Черки-Кильдуразское, Кошки-Шемякинское, Рунгинское, Старотинчалинское, Старостуденецкое поселения.

Все работы необходимо завершить до начала учебного года. Подрядчик предоставит гарантию сроком на три года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отметим, что исполком Буинска намерен выделить 9,1 млн рублей на ремонт тротуаров в городе. Ремонтные работы необходимо провести на 18 участках.

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Айрат Назипов