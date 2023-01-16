В казанском ЖК «Салават купере» установили автоматическую станцию контроля загрязнения воздуха

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РТ

Министерство экологии и природных ресурсов РТ решило установить в районе ЖК «Салават купере» автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА). Такие меры были приняты в связи с тем, что казанцы, проживающие в данном районе, жаловались на неудовлетворительное качество атмосферного воздуха. Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что контейнер АСКЗА сегодня установили на территории МБОУ «Многопрофильный лицей №188 «Бионика».

— Планируется, что контроль качества атмосферного воздуха будет проводиться на содержание оксида углерода, аммиака, оксида азота, диоксида азота, суммы оксидов азота, сероводорода и диоксида серы, а также ряда углеводородов, — отмечается в публикации.



Напомним, 11 января сообщалось, что в казанском «Салават купере» построят еще два соципотечных дома.

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Антон Гаврилов