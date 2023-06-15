В Татарстане утвердят состав оргкомитета первого российско-китайского форума «Ростки»
В Татарстане планируют утвердить состав организационного комитета Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который состоится с 7 по 8 сентября.
Председателем оргкомитета назначат премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Заместителями председателя оргкомитета станут заместители премьер-министра РТ: руководитель Аппарата Кабмина РТ Гафаров и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Секретарь оргкомитета — Талия Минуллина.
Также в состав комитета по подготовке и проведению форума вошли:
- Председатель Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев;
- министр строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин;
- помощник раиса РТ Газинур Бакиров;
- представитель Министерства иностранных дел России в Казани Радик Вахитов;
- министр финансов РТ Радик Гайзатуллин;
- начальник Татарстанской таможни Марат Гараев;
- председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин;
- министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова;
- заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров;
- председатель государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов;
- заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов;
- министр спорта РТ Владимир Леонов;
- мэр Казани Ильсур Метшин;
- генеральный директор АНО «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально-ориентированных мероприятий «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев;
- министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин;
- помощник премьер-министра РТ по внешне-экономической деятельности Назиль Насибуллин;
- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина;
- генеральный директор акционерного общества «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов;
- Заместитель руководителя администрации раиса РТ- руководитель Экспертного департамента раиса РТ Игорь Савельев;
- руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев;
- ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет Ленар Сафин;
- депутат, член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, член Счетной комиссии Госдумы Федерального Собрания РФ Айрат Фаррахов;
- начальник ГУ МЧС по РТ Рафис Хабибуллин;
- министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин;
- заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий, и связи РТ Альберт Яковлев;
- министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов;
- начальник Управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ Игорь Хвостиков;
- заместитель начальника полиции МВД по РТ Александр Мещихин;
- заместитель премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов;
- заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.
В программу российско-китайского форума планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций. Ожидается, что форум посетят около тысячи участников.
— Название форума «Ростки» — это, с одной стороны, буквосочетание «Россия — Татарстан — Китай», с другой — смысловое отражение стадии развития этих отношений: многое уже сделано, но потенциал остается серьезным, — отмечала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.
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