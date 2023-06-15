В Татарстане утвердят состав оргкомитета первого российско-китайского форума «Ростки»

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют утвердить состав организационного комитета Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который состоится с 7 по 8 сентября.



Председателем оргкомитета назначат премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Заместителями председателя оргкомитета станут заместители премьер-министра РТ: руководитель Аппарата Кабмина РТ Гафаров и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Секретарь оргкомитета — Талия Минуллина.



Также в состав комитета по подготовке и проведению форума вошли:

Председатель Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев;

министр строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин;

помощник раиса РТ Газинур Бакиров;

представитель Министерства иностранных дел России в Казани Радик Вахитов;

министр финансов РТ Радик Гайзатуллин;

начальник Татарстанской таможни Марат Гараев;

председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин;

министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова;

заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров;

председатель государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов;

заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов;

министр спорта РТ Владимир Леонов;

мэр Казани Ильсур Метшин;

генеральный директор АНО «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально-ориентированных мероприятий «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев;

министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин;

помощник премьер-министра РТ по внешне-экономической деятельности Назиль Насибуллин;

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина;

генеральный директор акционерного общества «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов;

Заместитель руководителя администрации раиса РТ- руководитель Экспертного департамента раиса РТ Игорь Савельев;

руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев;

ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет Ленар Сафин;

депутат, член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, член Счетной комиссии Госдумы Федерального Собрания РФ Айрат Фаррахов;

начальник ГУ МЧС по РТ Рафис Хабибуллин;

министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин;

заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий, и связи РТ Альберт Яковлев;

министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов;

начальник Управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ Игорь Хвостиков;

заместитель начальника полиции МВД по РТ Александр Мещихин;

заместитель премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов;

заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

В программу российско-китайского форума планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций. Ожидается, что форум посетят около тысячи участников.

— Название форума «Ростки» — это, с одной стороны, буквосочетание «Россия — Татарстан — Китай», с другой — смысловое отражение стадии развития этих отношений: многое уже сделано, но потенциал остается серьезным, — отмечала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

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Маргарита Головатенко