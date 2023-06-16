Большинство казанских работодателей подняли зарплату сотрудникам за год

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Казани 49% компаний производили индексацию зарплат менее чем полгода назад, год назад — 22%. Еще два года назад — 10%, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. О том, что оклады пересматривали буквально несколько месяцев назад, малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (60% против 42%).

О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%). Повышавших зарплату 6—12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (29 и 24% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В I квартале 2023 года реальная зарплата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в Татарстане выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная зарплата в Татарстане, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе — марте 2023 года составила 55 176 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го она выросла на 15,3%.



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Айрат Назипов