Австрийская компания Swarovski окончательно ушла из России

Австрийская компания Swarovski полностью покинула российский рынок, об этом заявил ее гендиректор Алексис Назард, сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на Австрийское агенство печати.



— По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился, — сообщает агентство.

Swarovski — это австрийская компания, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры. Фирма закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу своей продукции на территории страны год назад.

О том, что компания намерена полностью прекратить свою деятельность на территории России, сообщалось еще в марте 2023 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова