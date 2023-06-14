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Кабмин России выделил более 1,3 млрд рублей на работу фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

22:12, 14.06.2023
Кабмин России выделил более 1,3 млрд рублей на работу фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин России выделил более 1,3 миллиарда рублей фонду поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Соответствующий документ опубликован на сайте исполнительного органа.

Отмечается, что на эти средства в 2023 году будет осуществляться работа фонда. Минтруд обязуется предоставить отчет об использовании этих денег до 1 февраля 2024 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) в апреле этого года. Он будет называться «Защитники Отечества». Учредитель фонда — правительство России.

Деятельность фонда направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий в СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР), Украины, Запорожской и Херсонской областей. Помощь также положена членам их семей.

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Елизавета Пуншева
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