Кабмин России выделил более 1,3 млрд рублей на работу фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Кабмин России выделил более 1,3 миллиарда рублей фонду поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Соответствующий документ опубликован на сайте исполнительного органа.

Отмечается, что на эти средства в 2023 году будет осуществляться работа фонда. Минтруд обязуется предоставить отчет об использовании этих денег до 1 февраля 2024 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) в апреле этого года. Он будет называться «Защитники Отечества». Учредитель фонда — правительство России.

Деятельность фонда направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий в СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР), Украины, Запорожской и Херсонской областей. Помощь также положена членам их семей.

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Елизавета Пуншева