В Татарстане начали реализацию проекта по сохранению и разведению краснокнижных соколов — видео

В начале июня в Татарстан из питомников Рязанской области и Подмосковья привезли птенцов соколов балабана — началась реализация проекта по сохранению и разведению популяции. Этот вид занесен в Красную книгу, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Последний раз на территории республики этих птиц замечали 50 лет назад. Причин сокращения количество особей много: браконьерство, нелегальный отлов и естественная смерть.

Проект по сохранению и разведению вида представили Министерство экологии Татарстана и региональный общественный фонд имени Анатолия Шпачкив. Идея о его реализации зародилась еще в 2022 году.

Из 10 птенцов на данный момент летают трое. Орнитологи считают, что к концу месяца взлетят все.

На протяжении двух месяцев за птицами будут наблюдать волонтеры. Они кормят их дважды в день.

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Елизавета Пуншева