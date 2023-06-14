Егора Крида внесли в «черный список» блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино

Певца Егора Крида внесли в «черный список» блогеров-нарушителей за рекламу онлайн-казино. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Публикую новый список из 49 стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино. Некоторые из них «переехали» на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой, — написала она в своем Telegram-канале.

Также в список внесли блогеров Юрия Хованского, Гусейна Гасанова, Ивана Золо (Золочевский), Mellstroy (Андрей Бурим) и других.

Мизулина отметила, что Лига безопасного интернета направит обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой ограничить контент.

За участие в рекламе онлайн-казино законом предусмотрен штраф в размере до 2,5 тысячи рублей. В Госдуме неоднократно обсуждался вопрос об ужесточении меры наказания, но пока решение не было принято.

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Елизавета Пуншева