В Казани отремонтируют четыре детсада за 352 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На ремонт четырех казанских детсадов выделят 352,5 млн рублей, выяснило «Реальное время». Работы планируют завершить до 1 декабря 2023 года.

Большая часть средств направлена на капремонт детского сада №308 по улице Молодежной. На него выделят 107,9 млн рублей.

На капитальный ремонт здания детсада №231 потратят 92 млн рублей. Остальные 152,5 млн разделят между собой детский сад №163 по улице Академика Завойского и Билингвальный детский сад №155 компенсирующего вида по улице Новаторов. На первый выделили 87 млн, а на второй — 65,5 млн.

Для всех объектов подрядчик обязан купить и предоставить мебель. Также ему необходимо заняться благоустройством территорий и выполнить комплекс общестроительных работ, включая инженерно-техническое обеспечение.

В марте министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в 2023 году планируется обновить 8 детских садов и 42 школы. В 143 школах отремонтируют пищеблоки, в двух — спортзалы.

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Айрат Назипов