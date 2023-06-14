В Татарстане сформировали оргкомитет по подготовке и проведению форума «Сэлэт»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 23 июня по 11 августа 2023 года пройдут шесть смен международного молодежного образовательного форума «Сэлэт». Кабмин республики утвердил оргкомитет по их подготовке и проведению — его возглавила вице-премьер Лейла Фазлеева.

Заместителем председателя оргкомитета назначен министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Ответственным секретарем выбрана директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова.

Всего в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума вошли 24 человека. Среди них детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, гендиректор татарстанского республиканского молодежного общественного фонда «Сэлэт» Элина Насибуллина и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Форум проводится в целях поощрения и поддержки интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи. Его даты утверждены кабмином Татарстана по предложению Минмолодежи региона.

В 2022 году форум «Сэлэт» проходил в республике с 26 июня по 8 августа. Оргкомитет по его подготовке и проведению также возглавляла Лейла Фазлеева.

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Татьяна Демина