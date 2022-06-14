В Татарстане пройдет молодежный форум «Сэлэт»

В Татарстане с 26 июня по 8 августа состоится международный молодежный образовательный форум «Сэлэт». Распоряжение кабмина республики опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В состав оргкомитета по подготовке смен форума вошли: вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов, первый замминистра образования и науки региона Алсу Асадуллина и другие.

Форум пройдет в шесть смен на территории Билярского государственного историко-археологического природного музея-заповедника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» проходил с 19 июня по 2 августа на территории Билярского государственного историко-археологического природного музея-заповедника.



Татьяна Леухина