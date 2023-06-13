Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении угарным газом трех человек
Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту отравления угарным газом мужчины и двух детей в Казани, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Специалисты выяснят причины и обстоятельства происшествия и дадут оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.
Вопрос о мерах прокурорского реагирования будет решаться по итогам надзорных мероприятий.
В феврале на этой неделе в Атнинском районе Татарстана три человека отравились угарным газом и погибли. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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