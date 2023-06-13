В Татарстане виновника смертельного ДТП приговорили к 5 годам колонии

В Татарстане водителя, виновного в ДТП, повлекшего за собой смерть пассажира, привлекли к 5 годам колонии. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что 8 июля 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет, врезался в водосточную трубу и перевернулся. В салоне в этот момент находилось четыре пассажира.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир, находившийся на переднем сиденье. Прибывшим полицейским водитель и двое пассажиров сообщили, что за рулем автомобиля находился погибший мужчина.

Подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Свою вину он не признал.

Менделеевский суд признал татарстанца виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека), ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В качестве меры пресечения избрано лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении сроком на 5 лет и 1 месяц с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

Приговор в законную сил пока не вступил.

В начале июня сообщалось, что в Нижнекамске на 2 км дороги Соболековской произошло ДТП, в котором столкнулись три легковушки (две ВАЗ-2114, одна Mitsubishi) и КАМАЗ. В результате скончались два человека.

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Елизавета Пуншева