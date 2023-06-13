В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек откроется фитнес-центр с бассейном

В Набережных Челнах завершилась сделка по покупке здания площадью в 4 900 кв. м, стоящего рядом с торговым центром «Эссен». Теперь на проспекте Яшьлек, 12 откроется фитнес-центр с бассейном.

Коммерческий объект, который в 2023 году покинул прежний арендатор, выкупила компания АО «Эссен Продакшн АГ».

— Здание построено на земле, которая принадлежит АО «Эссен Продакшн АГ» — она была в долгосрочной аренде у прежнего владельца. Территориально оно находится в едином комплексе с нашим торговым центром «Эссен» на проспекте Яшьлек, 14, у них общая парковка. Логичным образом было принято решение о том, что это будет вторая очередь, или, если угодно, второй корпус, торгового центра, — объяснила директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Елена Стрюкова:



Первую очередь ТЦ «Эссен» реконструировали два года назад: здесь обновили концепцию, появились новые арендаторы. На площадях новоприобретенного здания вторая очередь, которая станет продолжением торгово-развлекательного семейного центра. Уже заключены предварительные договоренности с будущими ключевыми арендаторами. Ожидается, что на площадях второго корпуса ТЦ «Эссен» в числе прочего разместится фитнес-центр с бассейном:

— На наш взгляд, это перспективное и удачное решение по использованию новоприобретенных площадей. Дело в том, что торговый центр находится посреди густонаселенного микрорайона, и здесь точно нет переизбытка спортивных объектов, тем более оснащенных круглогодичным плавательным бассейном. Мы уверены, что посещаемость объекта будет внушительная. Этому поспособствует еще и то, что получившийся объект будет позиционироваться как ретейл-парк — относительно новая концепция торговых объектов, которая уже пользуется популярностью в российских городах, — пояснила Елена Стрюкова.

Открытие второй очереди ТЦ «Эссен» ожидается до конца 2023 года. В дальнейшем два корпуса планируют соединить и таким образом продолжить развитие торгово-развлекательного центра.

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Маргарита Головатенко