Аналитик объяснил рост курса евро выше 90 рублей
Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров прокомментировал данные о том, что курс евро поднялся выше 90 рублей. По словам специалиста, курс евро не впервые за этот год превышает такой порог.
— Прошлый раз подобное было в апреле. Как и тогда, причина роста европейской валюты и ослабления рубля — в совокупности факторов. Имеет значение сокращение экспортных потоков, а также активное восстановление импорта. Свою роль, безусловно, играют дефицит бюджета и колебания денежной массы, — цитирует его RT.
Сегодня в ходе торгов курс евро поднимался выше 90 рублей, а курс доллара поднялся до 83 рублей.
Неделю назад курс евро впервые с 28 апреля превысил 89 рублей. Доллар вырос до 82 рублей.
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