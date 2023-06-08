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Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля

19:56, 08.06.2023
Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро впервые с 28 апреля превысил 89 рублей. Это следует из данных Мосбиржи.

Что касается доллара, он вырос на 72 копейки, достигнув 82,7 рубля. Курс юаня увеличился на 13 копеек и составляет 11,61 рубля.

В середине апреля экономист Дмитрий Голубовский дал советы о продаже валюты. По его мнению, продавать наличную валюту стоит лишь в том случае, если человек не собирается уезжать заграницу и тратить ее там. Он добавил, что избавиться от нее можно и в случае, если она служит средством сбережения. Тогда стоит вложиться в другие инвестиции.

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Елизавета Пуншева
ЭкономикаФинансыБанки

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