Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля
Курс евро впервые с 28 апреля превысил 89 рублей. Это следует из данных Мосбиржи.
Что касается доллара, он вырос на 72 копейки, достигнув 82,7 рубля. Курс юаня увеличился на 13 копеек и составляет 11,61 рубля.
В середине апреля экономист Дмитрий Голубовский дал советы о продаже валюты. По его мнению, продавать наличную валюту стоит лишь в том случае, если человек не собирается уезжать заграницу и тратить ее там. Он добавил, что избавиться от нее можно и в случае, если она служит средством сбережения. Тогда стоит вложиться в другие инвестиции.
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