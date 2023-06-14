Потребительская активность россиян выросла на 11%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за пять месяцев общий показатель покупательского спроса приблизился к значениям аналогичного периода 2021 года, при этом объем потраченных покупателями средств вырос на 11%. Об этом сообщает ВТБ со ссылкой на данные аналитического сервиса Продажи.рф («Первый ОФД»).

По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД», за январь-май россияне потратили около 1,2 трлн рублей. В январе-мае 2023 года россияне чаще, чем годом ранее, покупали электронику — число товаров выросло на 20%, при этом траты снизились на 6% к прошлому году, составив 10 млрд рублей. К аналогичному периоду 2021 года количество покупок выросло почти на 29% при аналогичном объеме затрат.

Спрос на одежду и обувь вырос на 2% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 13% (около 144 млрд рублей), сохранившись в пределах годовой инфляции. По сравнению с 2021 годом активность покупателей в этом году была ниже на 10%, что связано с остаточным влиянием ухода крупных брендов.

В сегменте продуктов питания объем потраченных средств за январь-май составил 317 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Покупательскую способность стимулируют позитивные рыночные ожидания и доступность всех видов кредитования для населения. Рынок потребительских товаров постепенно возвращается к своей докризисной структуре. В условиях дальнейшей стабилизации экономической ситуации и успешной реализации адаптационных мероприятий, мы рассчитываем, что он продолжит расти, — прокомментировала руководитель отдела продаж аналитических сервисов «Первый ОФД» Александра Красовская.

Спрос на товары для спорта и активного отдыха после снижения в 2022 году также вернулся на уровень 2021 года по количеству покупок, объем расходов вырос за 2 года на 5%, достигнув 15 млрд рублей за январь-май.

Напомним. татарстанцы стали больше тратить в магазинах и кафе. По данным официальной статистики, оборот розничной торговли в апреле 2023 года вырос на 12,7% — до 106 млрд рублей, а выручка общепита — на 21,5%, до 5,44 млрд рублей.

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Айрат Назипов