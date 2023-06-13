В Казани ночью ограничат движение по улице Галиаскара Камала

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

На ул. Галиаскара Камала в Казани ограничат движение в ночные часы. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



С 16 по 23 июня с 23.00 до 5.00 закроют проезжую часть на ул. Галиаскара Камала на участке от ул. Московской до ул. Габдуллы Тукая.

Ограничение связано с работами по благоустройству территории на газопроводе.

Напомним, в Казани также ограничат движение на улице Ново-Песочной из-за проведения работ по устройству наружных сетей водоснабжения. С 16 по 18 июня закроют участок напротив дома №40.

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Маргарита Головатенко