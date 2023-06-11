В Казани с 16 по 18 июня ограничат движение по улице Ново-Песочной
В Казани ограничат движение на улице Ново-Песочной из-за проведения работ по устройству наружных сетей водоснабжения, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.
С 16 по 18 июня будет закрыт участок напротив дома №40.
В Казани с 6 по 16 июля ограничат движение на участке проезжей части от ул. Юлиуса Фучика, возле дома №50, в направлении движения от ул. Сафиуллина в сторону ул. Рихарда Зорге. Второй этап работ пройдет с 17 по 27 июля. Работы пройдут на том же участке.
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