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В Казани с 16 по 18 июня ограничат движение по улице Ново-Песочной

20:30, 11.06.2023
В Казани с 16 по 18 июня ограничат движение по улице Ново-Песочной
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани ограничат движение на улице Ново-Песочной из-за проведения работ по устройству наружных сетей водоснабжения, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

С 16 по 18 июня будет закрыт участок напротив дома №40.

В Казани с 6 по 16 июля ограничат движение на участке проезжей части от ул. Юлиуса Фучика, возле дома №50, в направлении движения от ул. Сафиуллина в сторону ул. Рихарда Зорге. Второй этап работ пройдет с 17 по 27 июля. Работы пройдут на том же участке.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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