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В Казани произошел пожар на складе предприятия по переработке макулатуры и мусора

11:08, 13.06.2023

В Казани около КОМЗа и СНТ «Смородинка» на улице Липатова, 37д загорелся склад на территории предприятия по переработке бумаги, мусора, вторсырья и других категорий отходов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило 13 июня в 09.56, пожарные подразделения реагировали по номеру вызова 1 БИС. В 11.00 пожарные подразделения локализовали горение здания из металлокаркаса на площади 300 кв. м.

Накануне в доме по улице Хайдара Бигичева в Казани произошел пожар в квартире на 9-м этаже.

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Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан

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