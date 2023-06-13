В Казани произошел пожар на складе предприятия по переработке макулатуры и мусора

В Казани около КОМЗа и СНТ «Смородинка» на улице Липатова, 37д загорелся склад на территории предприятия по переработке бумаги, мусора, вторсырья и других категорий отходов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило 13 июня в 09.56, пожарные подразделения реагировали по номеру вызова 1 БИС. В 11.00 пожарные подразделения локализовали горение здания из металлокаркаса на площади 300 кв. м.



Накануне в доме по улице Хайдара Бигичева в Казани произошел пожар в квартире на 9-м этаже.

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Маргарита Головатенко