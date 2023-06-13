В Челнах открывается первый в Татарстане ресторан Rostic’s

В Набережных Челнах открывается первый в Татарстане ресторан Rostic’s, который заменит ушедший из России бренд KFC, сообщают Chelny-biz.ru.



Заведение начнет работу в ТЦ «Экватор» в 32-м комплексе. Персонал для нового заведения искали с мая.

В апреле американская компания Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России компании «Смарт сервис». Она включала в себя продажу всех российских ресторанов KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s.

Согласно договору, компания «Смарт сервис» сохранит сотрудников компании в России и возглавит процесс ребрендинга ресторанов. На первом этапе «Смарт сервис» переоборудует более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.

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Маргарита Головатенко