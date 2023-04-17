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Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России

21:43, 17.04.2023
Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России
Фото: wikimedia.org

Американская компания Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России компании «Смарт сервис», сообщается в пресс-релизе бренда.

Сделка включает в себя продажу всех российских ресторанов KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s.

Согласно договору, компания «Смарт сервис» сохранит сотрудников компании в России и возглавит процесс ребрендинга ресторанов. На первом этапе «Смарт сервис» переоборудует более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.

После завершения этой последней транзакции Yum! Brands и KFC прекращают корпоративное присутствие в России.

В марте федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о приобретении около 200 ресторанов KFC у польского холдинга AmRest, который управляет ими по франшизе.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля

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