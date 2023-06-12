В Башкортостане умер заслуженный артист республики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Уфе в возрасте 48 лет ушел из жизни заслуженный артист республики Хаким Муртазин. Об этом сообщили в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури.

Хаким Муртазин родился 14 марта 1975 года в деревне Яныбаево Зианчуринского района Башкирской АССР. В 1997 году был принят в труппу башкирского театра. Звание заслуженного артиста получил в 2010 году.

Уточняется, что прощание с Муртазиным состоится 13 июня в 14:00 в его родном театре. Похоронят артиста 14 июня в селе Яныбаево Зианчуринского района.

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Айрат Назипов