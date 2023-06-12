В Ульяновской области снова выросло число случаев отравления суррогатным сидром
Число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 67. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
— В настоящее время от отравления слабоалкогольными напитками в регионе пострадало 67 человек. В 21 случае отравление привело к летальному исходу, — рассказали в ведомстве.
При этом несовершеннолетних граждан среди умерших в области нет, добавили в Минздраве.
Еще 9 июня сообщалось о 66 пострадавших в результате отравления в Ульяновской области. Число пациентов с летальным исходом было таким же — 21.
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комментарии
Да и геометрию тоже...
Из этого и надо исходить, создавая Законы.
Надо заботиться о дураках.
Иначе они все вымрут.
А без дураков и общество деградирует.
Не будет отрицательного примера.