В Ульяновской области снова выросло число случаев отравления суррогатным сидром

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 67. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

— В настоящее время от отравления слабоалкогольными напитками в регионе пострадало 67 человек. В 21 случае отравление привело к летальному исходу, — рассказали в ведомстве.

При этом несовершеннолетних граждан среди умерших в области нет, добавили в Минздраве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще 9 июня сообщалось о 66 пострадавших в результате отравления в Ульяновской области. Число пациентов с летальным исходом было таким же — 21.

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Айрат Назипов