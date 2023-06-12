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В Ульяновской области снова выросло число случаев отравления суррогатным сидром

17:42, 12.06.2023 2
В Ульяновской области снова выросло число случаев отравления суррогатным сидром
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 67. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

— В настоящее время от отравления слабоалкогольными напитками в регионе пострадало 67 человек. В 21 случае отравление привело к летальному исходу, — рассказали в ведомстве.

При этом несовершеннолетних граждан среди умерших в области нет, добавили в Минздраве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще 9 июня сообщалось о 66 пострадавших в результате отравления в Ульяновской области. Число пациентов с летальным исходом было таким же — 21.

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Айрат Назипов
Происшествия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:00
    Народ телевизор не смотрит что ли
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    Анонимно 18:19
    И физику и химию не знает...
    Да и геометрию тоже...
    Из этого и надо исходить, создавая Законы.
    Надо заботиться о дураках.
    Иначе они все вымрут.
    А без дураков и общество деградирует.
    Не будет отрицательного примера.
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