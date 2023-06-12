В Татарстане сократился объем транспортных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Объем транспортных услуг, оказанных населению Татарстана в январе-апреле 2023 года, составил 20,9 млрд рублей. Он оказался на 5,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля транспортных услуг в общем объеме платных услуг по итогам первых четырех месяцев 2023 года составила 15,3%, следует из данных Татарстанстата. На них пришлось больше, чем на бытовые услуги (14,7%).

В апреле объем транспортных услуг, оказанных татарстанцам, составил 5,598 млрд рублей. Это на 16,1% меньше, чем за аналогичный месяц 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в общей сложности по итогам января-апреля 2023 года объем платных услуг населению Татарстана составил 136,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 6,1%.



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Татьяна Демина