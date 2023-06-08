В Татарстане вырос объем платных услуг населению

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Объем платных услуг населению Татарстана по итогам января — апреля 2023 года составил 136,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 6,1%.

Из указанной суммы 20,1 млрд рублей пришлось на бытовые услуги. Их объем по сравнению с январем — апрелем 2022 года увеличился на 9,4%.



В общем объеме платных услуг, оказанных татарстанцам за первые четыре месяца года, доля бытовых составила 14,7%. Еще 15,3% пришлось на транспортные услуги, 27,1% — на коммунальные, а 5,8% — на жилищные, подсчитали в Татарстанстате.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в январе 2023 года в Татарстане объем платных услуг, оказанных населению, составил почти 33,3 миллиарда рублей. Он оказался самым высоким среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



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Татьяна Демина