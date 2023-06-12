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Жозеп Боррель озвучил возможный срок начала переговоров России и Украины

15:52, 12.06.2023

Переговоры между Россией и Украиной не начнутся до выборов президента США в 2024 году. Такой возможный срок назвал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет RT.

Он считает, что украинский конфликт пошел бы по-другому, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. В апреле действующий американский президент Джо Байден заявил о намерении выдвигаться на пост главы государства.

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Айрат Назипов
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