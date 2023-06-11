В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков: местами температура опустится до -1°

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение о заморозках. Они ожидаются в ночь с 12 на 13 июня, сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью возможны заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В эти выходные и в начале следующей недели в Татарстане сохранится прохладная погода. Прогнозируют также грозовые дожди, град и сильный ветер.

Напомним, согласно вероятностному прогнозу аномалий на вегетационный период по территории Татарстана, среднемесячная температура воздуха в июне ожидается «около нормы». Она составляет +17,8 градуса.

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Илина Хакимова