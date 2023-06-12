Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии из-за смерти Берлускони

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле из-за смерти бывшего премьера страны Сильвио Берлускони. Письмо опубликовано на сайте Кремля.

— Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни — невосполнимая потеря и большое горе, — говорится в письме.

Российский лидер назвал Берлускони патриотом, которого в России будут помнить, как «последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между странами». По словам Путина, экс-премьер внес личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей.

Сегодня бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Он скончался в больнице Милана.

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Айрат Назипов