Corriere della Sera сообщила о смерти Сильвио Берлускони

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что он умер в больнице Милана. Там политик проходил курс химиотерапии в связи с заболеванием.

Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года. Дебютировав в итальянской политике в возрасте 57 лет, Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства. Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии.

В разные годы жизни Берлускони регулярно попадал в больницу. В 2016 году бывший премьер перенес операцию на сердце. В сентябре 2020 года он был госпитализирован после заражения коронавирусом. В январе следующего года его доставили в больницу Монако из-за проблем с сердцем.



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Айрат Назипов