Вячеслав Володин заявил об успешном отражении Россией наступления ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил особые слова поздравления с Днем России солдатам и офицерам, которые находятся в зоне спецоперации. По его словам, войска справляются с атаками украинской армии.

— Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО. Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу — написал он в своем telegram-канале.

Также он назвал Россию страной «трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей, которые гордятся своей историей и культурой».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех суток потерял чуть меньше 4 тысяч военнослужащих. Также ВСУ за это время потеряли 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.

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Айрат Назипов