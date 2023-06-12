В Татарстане выросла стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В апреле 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 964,64 рубля в расчете на месяц. По сравнению с предыдущим месяцем она почти не изменилась, увеличившись на 0,1%. По отношению к декабрю 2022 года показатель вырос на 1,8%.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане в апреле оказалась одной из самых низких среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Меньше показатель только в Пензенской области (17 874,97 рубля) и в Мордовии (17 824,21 рубля).

Наибольшая стоимость фиксированного набора товаров и услуг среди регионов ПФО зарегистрирована в Пермском крае — 19 922,75 рубля. С начала года она увеличилась на 1,5%, а по сравнению с мартом — на 0,3%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе стоимость фиксированного набора товаров и услуг в апреле 2023 года составила 18 530,24 рубля. По отношению к декабрю прошлого года она выросла на 1,6%.

По России стоимость фиксированного набора товаров и услуг в седине весны оценивалась в 20 644,82 рубля. Это на 1,7% больше, чем в декабре 2022-го.

Напомним, в январе 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составляла 17 837 рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа она была ниже только в Оренбургской области (17 767 рублей) и в Мордовии (17 661 рубль).



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Татьяна Демина