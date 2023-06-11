В Тукаевском районе Татарстана девушка упала с лошади под колеса большегруза

В Тукаевском районе Татарстана девушка погибла, упав с лошади под колеса большегруза. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что жительница республики ехала верхом в сторону деревни Новые Сарайлы. Лошадь испугалась грузовика и встала на дыбы. В результате наездница упала под колеса автомобиля и погибла.

8 июня стало известно о гибели в ДТП известной в Казани рэп-исполнительницы Альбины Сафаровой. По информации СМИ, она ехала с молодым человеком на мотоцикле. Авария случилась после того, как ехавший навстречу автомобиль начал поворачивать налево.

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Елизавета Пуншева