Известная в Казани рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП

Фото: предоставлено realnoevremya.ru А. Сабировым

Известная в Казани рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП. По информации СМИ, она ехала с молодым человеком на мотоцикле в сторону Дербышек. Авария случилась после того, как ехавший навстречу автомобиль начал поворачивать налево.

— Альбина Сафарова не просто занималась музыкой, это было искусство, которое оставляло глубокий след в душе каждого слушателя. Ее тексты были наполнены смыслом и эмоциями, которые заставляли задуматься о жизни, о любви, о боли и о смысле существования. Альбина Сафарова была не просто девушкой, она была яркой звездой на небосклоне рэп-музыки. Ее уникальный стиль и голос были неповторимыми, а ее творчество останется с нами на всю жизнь, — поделился с «Реальным временем» продюсер исполнительницы Андрей Сабиров.

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Маргарита Головатенко